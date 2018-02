Lefier in gesprek met ontevreden huurders over renovatie woningen

Woningcorporatie Lefier gaat in gesprek met een groep huurders van woningen in de stad-Groningse wijk Paddepoel.

Een comité van huurders overhandigde maandagmiddag een petitie aan de corporatie, waarin ze vragen enkele problemen rond de renovatie van hun huizen op te lossen.

De huurders hebben ook opheldering gevraagd over de invoering van een Energiepresetatie vergoeding (EPV). Lefier wil deze EPV gaan invoeren voor de huurders. Ze krijgen dan geen energienota mee, maar betalen een vast bedrag voor de energiekosten. Lefier heeft dinsdag toegezegd nogmaals met tekst en uitleg richting de huurders te komen.

Duurt te lang

De woningen aan de de Pleiadenlaan, Hyadenpad en Voermanstraat worden opgeknapt. Daar zijn de huurders blij mee, maar ze vinden dat de renovatie veel te lang duurt. Ook vinden ze de vergoedingen die ze krijgen voor de overlast te laag. Ze krijgen een bedrag omdat ze tijdelijk in een halfaf-huis wonen en voor eventuele kosten die ze maken, voor bijvoorbeeld nieuwe vloerbedekking..

Oplossing

Lefier erkent dat er in sommige gevallen zaken niet helemaal goed zijn gegaan. Sandra van Gaalen, directeur maatschappelijk presteren, van Lefier kwam dinsdagmorgen zelf poolshoogte nemen. 'We willen graag tot een oplossing komen. En als je elkaar weet te vinden, kunnen problemen snel worden opgelost. We gaan nu in gesprek en gaan de klachten onderzoeken.'

Janie Meijer is een van de huurders, die de petitie ondertekende. Ze is blij met de voortvarende aanpak van Lefier. 'Ik had niet verwacht. Ik ben blij dat Lefier naar ons luistert en dat ze er iets aan gaan doen.'



Lees ook:

- Lefier: 'Als de NAM ons zelf niet belt, sturen we een rekening'

- Stad presenteert plannen voor wijkvernieuwing