Rondje Groningen: Reis naar de maan en sfeervolle ringweg

Liefde voor Stad tot na de dood? Of doodsangsten op de verkeerde rijbaan van de ringweg? Dit en meer opmerkelijke berichten in Rondje Groningen.

´Versterkingsoperatie Opwierde niet goed voor sfeer in de wijk´

'Verhalen doen de ronde over buren die forse onenigheid hebben en niet meer met elkaar praten', schrijft NRC over de hoog opgelopen problemen met de versterkingsoperatie in Opwierde-Zuid in Appingedam. 'De wijk moet een gasbeving overleven, maar dat duurt nog even.'

AD: de FC loopt een treurmars

In het artikel staat niet veel nieuws voor wie RTV Noord volgt, maar de kop spreekt boekdelen:

Hardlopen op de maan

Ludovit Reis kampt nog met een knieblessure, maar... het is work in progress, laat FC Groningen weten. Reis traint op de bijzondere verschijning die anti-zwaartekracht loopbaand heet.

NAC'ers wil de Groene Hel geel kleuren

Misschien is de huidige situtatie wel waarom NAC bloed ruikt tegen Groningen. Ze bieden fans gratis kaartjes voor de uitwedstrijd tegen de FC. Zit het stadion eens wat voller, luidt de verklaring...

Een olle grieze in d'Olle Grieze?

Een grafkist met de Martinitoren erop? Kan gewoon.

Kaalgemaakte Ringweg

Laat het maar aan Joram Krol over om het stadsbeeld van Groningen uitstekend te vangen. Ditmaal de kaalgemaakte zuidelijke ringweg bij de DUO/ Belastingdienst.

Tijdloos stadsgezicht

Vanaf een afstandje dan juist weer een tijdloos Stadsgezicht. Blijft fraai met avondrood.

Spookrijder op de Ring

En tot slot deze video op Dumpert: 'Oeps, ik rijd aan de verkeerde kant van de Ringweg.'

