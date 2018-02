Ruim 600 kinderen in Stad kijken films over kinderrechten

Ruim 600 kinderen uit de stad Groningen gaan dinsdag naar de film. In Forum Images worden in totaal drie films vertoond, allemaal over kinderrechten.

De filmdag vindt inmiddels voor de zesde keer plaats in Groningen. Het is een initiatief van de Soroptimistenclubs Oost en West in Groningen.

Vrouwen- en kinderrechten

'Soroptimist komt uit het Latijn. Wij zijn vrouwenorganisaties die opkomen voor vrouwen- en kinderrechten', legt Lous da Costa van de Soroptimistenclub uit.

De filmdag ontstond enkele jaren geleden in Assen. Inmiddels is dit op veel plekken in Noord-Nederland en Noord-Holland overgenomen.

'Beetje een feestje'

'Het is wel een serieuze dag, maar ook weer niet helemaal. We doen dit niet zo vaak, dus het is ook wel een beetje een feestje', vertelt een van de leerlingen voor het begin van de film.

'Wij vinden het heel belangrijk dat ze van alles wat meemaken. Daarom hebben we dit expres niet in de voorbereiding meegenomen op school. We laten het op ons afkomen', vertelt een van de docenten.

Syrische kindvluchtelingen

Naast de filmdag doet de Soroptimistenclub mee aan diverse projecten om geld in te zamelen. Ze werken daarbij samen met de Verenigde Naties. 'Zo hebben we een paar jaar geleden geld ingezameld voor een project om Syrische kindvluchtelingen naar school te laten gaan in Turkije', vertelt Da Costa.

De filmdag is vooral een mooi bewustwordingsproject, vindt Da Costa. 'Er komen veel kinderen uit allerlei wijken. Veel van hen zijn nog nooit in de bioscoop geweest. Dit is een hele beleving.'