Petitie tegen komst boorplatform Schiermonnikoog (Foto: Matthijs Hoogendoorn)

De Waddenvereniging is een petitie begonnen tegen gaswinning in het Waddengebied. Aanleiding is de aankondiging van Hansa Hydrocarbons van een tweede proefboring naar aardgas ten noorden van Schiermonnikoog.

Het Britse olieconcern wil deze week achttien kilometer uit de kust van het eiland een proefboring uitvoeren. Druk Volgens de Waddenvereniging neemt de druk van de gasindustrie op het natuurgebied toe. 'Zo wordt er toenemend schuin onder het wad gebopord', vanaf boorlocaties in Groningen en Friesland', schrijft de Waddenvereniging. Dit weekend vertrekt een boorplatform Hansa Hydrocarbons van IJmuiden naar de locatie, waar de proefboring plaats zal vinden. De petitie kan worden ondertekend via de website van de Waddenvereniging Lees ook:

