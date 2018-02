Een kijkje in de keuken van het Noord Nederlands Toneel

Over vier weken is de première, maar maandagavond kon het publiek alvast een kijkje nemen tijdens een openbare repetitie van de nieuwe voorstelling van het Noord Nederlands Toneel.

Salam is de titel van de voorstelling, die begint bij het bijbelse verhaal van Abraham. De regie is van Guy Weizman, de rol van Abraham wordt vertolkt door Jack Wouterse.

'Hoe maak je ontroerende momenten?'

Het Noord Nederlands Toneel organiseert al een aantal jaren openbare repetities. 'Ik denk dat het publiek het heel erg leuk vind om te zien hoe wij theater maken, vertelt Guy Weizman. “Hoe zorgen we dat er magie op het podium ontstaat, hoe brengen we teksten over, of hoe maak je ontroerende momenten? Dat proberen we met een openbare repetitie te delen.'

Jack Wouterse

De openbare repetitie in de Stadsschouwburg begint met een inleiding van de regisseur terwijl acteurs en muzikanten ontspannen op het podium rondhangen. We herkennen een aantal vaste acteurs van het NNT. Nieuw is Jack Wouterse. De Rotterdamse acteur die onder meer bekend werd van series als All Stars en Grijpstra en de Gier is aangetrokken voor de hoofdrol van Salam. 'Het bevalt heel goed,' begint Wouterse enthousiast. 'Het zijn hele gastvrije mensen. Ze geloven ergens in, een goeie club met goeie ideeën en daarvoor ben ik uit Rotterdam overgekomen.'

Workshop toneelteksten onthouden

Zo'n tweehonderd mensen zijn op de repetitie afgekomen. Ze worden opgedeeld in groepjes en acteurs nemen ze mee op een tocht door de schouwburg. De ene groep krijgt een workshop toneelteksten onthouden, de andere uitleg van de decorbouwer van het NNT over hoe hij te werk gaat. Muzikanten uit de voorstelling vertellen over hoe hun bijdrages tot stand komen. Als iedereen terug in de zaal is volgt een scene uit Salam.

Kijkje in de keuken

Hoewel het NNT met de openbare repetitie een kijkje in de keuken geeft, is het voor het publiek nog alles behalve duidelijk hoe de voorstelling er uit komt te zien. Maar dat is ook niet verwonderlijk volgens Weizman: 'Wat je vanavond zag is nog maar n tipje van de sluier, het is nog niet wat het moet zijn maar we hebben nog een maand te gaan. En dan moet het een overweldigende, onroerende voorstelling zijn.'

Alle puzzelstukjes

Jack Wouterse sluit zich daar bij aan: 'We zijn vanavond voor het eerst uit onze repetitieruimte en dan kom je voor het eerst in zo'n schouwburg en dan is alles anders. Het moet allemaal echt nog vallen. Ik denk dat we tot de laatste weken bezig zijn voor alle puzzelstukjes goed vallen.'

Salam gaat zaterdag 10 maart in première in de Stadsschouwburg in Groningen.