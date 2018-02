Op de schaats door een winkelpand

Op slootjes of ijsbanen kan het nog niet: schaatsen. Maar in winkelcentrum 't Rond in Winschoten ligt vanaf dinsdag een overdekte ijsbaan.

Winkeliers uit het centrum kwamen op het idee, toen ze plannen maakten voor een leegstaande modewinkel.

Kunstijs

'We hadden het over een markt of mode-event. En toen leek het ons ook wel leuk om een ijsbaan aan te leggen. De verhuurder zag het ook wel zitten en nu is het dus zover', vertelt ondernemer Pascal Meinders.

De ijsbaan in het winkelpand is 200 vierkante meter. 'Er ligt geen echt ijs, maar kunstijs. De KNSB oefent hier ook mee, volgens hen komt het voor 90 procent overeen met echt ijs.'

Geen warme kleding nodig

De bedoeling is dat 's ochtends scholen de baan kunnen reserveren, 's middags is er vrij schaatsen. De ondernemers hebben schaatsen te leen voor degenen die zelf geen schaatsen hebben.

'Bovendien kunnen we de temperatuur zelf regelen, dus warme kleding is niet nodig. Wel hebben we warme choco en snert.'