Officieel: Danny Buijs wordt nieuwe hoofdtrainer FC Groningen

Buijs in 2005 in actie tegen Pranjic van sc Heerenveen (Foto: Dennis F. Beek/ANP)

Danny Buijs wordt na de zomer de nieuwe hoofdtrainer van FC Groningen. Dat maakt FC Groningen bekend. Hij krijgt een tweejarig contract.

De oud-speler van FC Groningen is nu nog trainer van tweededivisionist Kozakken Boys. Hij volgt Ernest Faber op, die na overleg met FC Groningen heeft besloten na dit seizoen te stoppen.

Spijkerman assistent-trainer

Ook assistent-trainer Marcel Groninger beleeft zijn laatste seizoen in het Noordlease Stadion. Hij wordt opgevolgd door Hennie Spijkerman. Die krijgt een contract voor één jaar. Bas Roorda en Peter Hoekstra blijven bij de technische staf.

De club presenteert Buijs en Spijkerman op een later moment.

Spelersverleden

Danny Buijs is geen onbekende voor FC Groningen. Tussen 2004 en 2006 speelde hij voor de club, als voornamelijk rechtermiddenvelder. In 77 officiële wedstrijden voor de FC scoorde hij 10 keer, waaronder in de allereerste wedstrijd in de Euroborg: 2-0 tegen SC Heerenveen.

'Buijs ontpopte zich onder toenmalig trainer Ron Jans met zijn manier van spelen in twee seizoenen tot één van de publiekslievelingen in het Noorden', roemt de club de aankomende hoofdtrainer op haar website. Buijs volgt nu nog de cursus UEFA Pro Coach Betaald Voetbal in Zeist.

Is Danny Buijs een goede keuze?

Wat vind jij?



