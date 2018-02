Kerk Warffum wil orgel voor half miljoen restaureren

De Protestantse Gemeente heeft plannen om het Freytag-orgel in de Hervormde Kerk in Warffum te restaureren. Daar zit een prijskaartje aan: de kosten zijn bijna een half miljoen euro.

De kerk is gebouwd in de Middeleeuwen. Het orgel zelf komt uit 1812.

Schnitger

Het orgel is toentertijd gebouwd door Heinrich Hermann Freytag, die behoorde tot de beroemde Schnitgerschool. Deze orgels behoren tot de besten van ons land.

Volgens Anne Pranger van de Protestantse Gemeente Warffum - Breede - Usquert is de restauratie van het orgel nodig om het te behouden voor het nageslacht.

'Hij wordt kunstmatig in leven gehouden. We voeren steeds reparaties uit. Het orgel is nog net bespeelbaar, het is hoog tijd voor een restauratie', aldus Pranger.

Sturing bijna opgelost

Die restauratie is nog niet zo makkelijk, legt Pranger uit: 'Een deel moet nieuw gebouwd worden, waaronder het pedaal. De pneumatische sturing is bijna opgelost. Maar daar kan je geen subsidie voor krijgen bij provincie.'

Naast het behoud van het orgel heeft de gemeente nog een tweede doel. 'We willen proberen om de orgels in Noord-Groningen op de Unesco Werelderfgoedlijst te krijgen. In Noord-Duitsland is dat al gelukt. Dat zorgt voor nog meer waardering en belangstelling', zegt Pranger.

Restauratie over twee jaar

Het meeste geld gaat hem zitten in de manuren. Een Gelders bedrijf dat gespecialiseerd is in de restauratie van orgels wil ermee aan de slag. Door drukte kan dit op z'n vroegst in 2020.

De gemeente moet eerst het benodigde geld bij elkaar krijgen. Pranger hoopt de helft (ruim 250.000 euro) te krijgen via een provinciale subsidie. De gemeente Eemsmond moet voor 25.000 euro bijspringen. De raad praat daar volgende week donderdag over.

Daarnaast heeft de Protestantse Gemeente zelf ook nog een ton gereserveerd. Het overige gedeelte moet komen van andere subsidies, acties en giften.