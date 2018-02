Marianne Timmer over gouden Ireen Wüst: 'Wat een tijger'

Schaatsster Ireen Wüst krijgt dinsdagochtend om 11 uur haar Olympische gouden medaille van de 1500 meter omgehangen. 'Wat een tijger. Wat een topper.'

Voormalige topschaatsster Marianne Timmer uit Sappemeer komt superlatieven tekort om de olympische prestaties van 'koningin' Ireen Wüst in Zuid-Korea te beschrijven.

'Twijfels? Weg ermee'

'In het voorseizoen ging het nog niet zo lekker', weet Timmer. 'Volgens mij kreeg ze toen in december of zo een gevoel over zich van: wat nou twijfels? Weg ermee. Dat kenmerkt Ireen. Tegenslagen geven haar extra energie, extra motivatie. Ze geeft echt nooit op.'

Volgens Timmer (43), die Wüst na Sotsji 2014 een jaar als trainer-coach begeleidde, is de 31-jarige Brabantse fysiek 'donders' sterk.

Ireen ademt topsport. Ze gaat ermee naar bed en droomt erover Marianne Timmer

Peking 2022?

'Ze heeft een heel grote motor. Maar er zit ook een heel goede kop op. Zonder goede kop kom je niet ver met een grote motor. Ireen ademt topsport. Ze staat ermee op en gaat ermee naar bed. Ze droomt erover. Dat moet allemaal ook wel, anders houd je het niet zo lang vol.'

Wat de voormalige schaatskampioen betreft, kan Wüst nog jaren mee, misschien nog wel tot Peking 2022. 'Olympisch goud smaakt zo lekker', weet Timmer uit eigen ervaring.

Vorige week blikte Marianne Timmer terug op haar eigen Olympische Spelen in Noord Vandaag:



