Diefstal van menora zorgt voor verbazing en angst

'Ik stond perplex en tegelijkertijd werd ik bang', reageert Eli de Leeuwe op de diefstal van de zevenarmige kandelaar bij het joods monument in Wagenborgen. De Leeuwe ontdekte afgelopen vrijdag dat de menora was verdwenen.

'Is het nu vandalisme of terrrorisme.' Deze vraag houdt De Leeuwe de laatste dagen bezig. 'Ik kon er zelfs met mijn vrouw moeilijk over praten', zegt de 80-jarige De Leeuwe, die als kind de Holocaust overleefde. Bijna zijn hele familie werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord door de nazi's.

Symbolisch grafmonument

De Leeuwe hoopt dat de degene die de kandelaar heeft meegenomen wroeging krijgt en hem terugplaatst of terugbrengt. Dat is ook de hoop van Anne Koopmans uit Wagenborgen. De menora is een symbolisch grafmonument voor joden die geen graf hebben. 'De kandelaar moet daarom terug', aldus Koopmans.

Op 9 maart is in Wagenborgen de jaarlijkse herdenking. Op die dag in 1943 werden vier joodse patiënten van voormalig psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk door de nazi's weggevoerd naar Sobibor. Daar werden ze enkele dagen later om het leven gebracht.

