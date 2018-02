Lopend Vuur: Geef rokers hun eigen café

Horecabedrijven mogen geen aparte ruimte meer hebben voor rokers. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag vandaag.

Roken in cafés of restaurants mag al jaren niet meer. Voor speciale rookruimtes werd een uitzondering gemaakt. De niet-rokersvereniging Clean Air Nederland spande een rechtszaak aan om ook die ruimtes te laten verbieden. En de vereniging heeft gelijk gekregen van het gerechtshof.

Opgejaagd wild

Hierdoor is de horeca vrijwel helemaal rookvrij. Alleen op terrassen mag nog gerookt worden. Rokers geven aan zich opgejaagd wild te voelen en steeds minder ruimte te krijgen. Je zou daarom kunnen stellen: laat de markt z'n werk doen. Als het financieel uit kan, geef ondernemers dan de mogelijkheid een café of restaurant te openen voor rokers.

