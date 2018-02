Meer misdaadtips, maar Noord-Nederland blijft achter

Het aantal anonieme tips over de productie en handel in harddrugs is in Noord-Nederland met negen procent gestegen.

Daarmee blijft het Noorden achter, vergeleken met de landelijke stijging van twintig procent. In 2017 kwamen er bij de eenheid Noord-Nederland 1538 tips binnen, vergeleken met 1408 in 2016. Landelijk kwamen er 4019 meldingen binnen.

Oplichting en fraude

Een opvallende stijger is het aantal meldingen over oplichting. In 2016 waren daar drie meldingen van. Een jaar later zijn er 31 meldingen. Een andere nieuwkomer is fraude met betaalpassen. In 2016 waren daar zes meldingen van, vorig jaar 21.

De meeste meldingen gingen over softdrugs (717), harddrugs staat op twee (359) en dierenmishandeling staat op drie (59). Verder staan ook onverantwoord rijgedrag (41) en illegaal vuurwerk (38) in de top 5 van meldingen.

Helpen ze ook echt?

Uit de cijfers van Misdaad Anoniem blijkt dat de meldingen in 98 procent van de gevallen bruikbaar zijn. Die cijfers worden geleverd door de politie.

Daarbij moet worden aangetekend dat slechts in iets meer dan de helft van de gevallen (52%), er terugkoppeling van de politie aan Misdaad Anoniem is. Dat komt bijvoorbeeld door nog lopende zaken, maar volgens woordvoerder Marc Janssen 'is de terugkoppeling van de politie niet altijd zoals we het nodig hebben'.

Er zijn naar aanleiding van de tips vorig jaar 28 zaken in Noord-Nederland opgelost, 2 misdrijven voorkomen en 147 mensen aangehouden, aldus Misdaad Anoniem.