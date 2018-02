Dit is het nieuwe Groningse huis van Arjen Robben

Niet een villabuurt van Londen, Madrid of München, maar Groningen-Zuid wordt de nieuwe woonplaats van voetballer Arjen Robben en zijn familie. Dat was al bekend. Nu weten we ook hoe zijn woning eruit zal zien.

Aan de Verlengde Hereweg begint de aannemer binnenkort met de bouw. Het wordt een landhuis met een oppervlakte van ruim 1100 vierkante meter met een inpandig zwembad en fitnessruimte.

Robben kocht in 2014 de kavel van ruim 3500 vierkante meter - compleet met een daarop in de jaren zeventig gebouwde villa - voor een bedrag van rond de 1,1 miljoen euro van onroerend goed-exploitant Harm Roggen. Robben liet dat huis vervolgens slopen.

Evenveel badkamers als kamers

De bouwaanvraag werd vorig jaar juli eerst afgekeurd omdat de bijgebouwen te groot waren, maar de vergunning werd na een paar kleine aanpassingen kort daarop alsnog verleend.

De villa van Robben telt slaapkamers voor hem en zijn vrouw, zijn drie kinderen, een gastenruimte en evenveel badkamers als slaapkamers. Verder staan er een garage voor twee auto's, maar ook een overdekte fietsenstalling, een buitenkeuken met terras en een biljart/pool ruimte op de tekening. Ook een zwembad ontbreekt niet.

Groningse details

Het huis is ontworpen door architect Niels Feddema uit Bedum. Die ontwierp ook het nieuwe huis van Annemarie Heite. Hij omschrijft het huis als een 'statige, klassieke villa met Groningse details'.

Robben en zijn vrouw hadden zelf al een basisontwerp gemaakt en hebben daarna aangeklopt bij de architect. Feddema: 'Ik ken Arjen nog van vroeger uit Bedum, we hebben een paar gezamenlijke vrienden en kennissen en die zeiden telkens tegen Robben: als je ooit nog eens een huis gaat bouwen, moet je bij Niels zijn. Zo is het gegaan.'

Typisch witte villa

Het huis krijgt een dak van grijze leistenen en wordt gebroken wit gestuukt, een uitdrukkelijke wens van Robben en zijn vrouw. Dat past volgens de architect en de gemeente ook bij het monumentale karakter van de Hereweg, waar verschillende witte villa's staan.

De aanbesteding van de bouw bevindt zich inmiddels in de laatste fase: er is een aantal aannemers geselecteerd en binnenkort wordt duidelijk wie het huis gaat bouwen. Het is de bedoeling dat dat nog dit jaar gaat gebeuren.

Op historische grond.

De Verlengde Hereweg is vooral bekend door de rijke bebouwing langs het zuidelijkste deel van de weg. Aan dit stuk staat ook de Villa Hilghestede, vernoemd naar een bedevaartsoord uit de vijftiende eeuw, en het buitenhuis van de familie Scholten: de Villa Gelria.

De Verlengde Hereweg ligt in het zuiden van de Stad Groningen en vormt de centrale as van de Stad Groninger villawijk die grenst aan de naburige gemeente Haren. Tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Esserweg wordt de weg omzoomd door oude buitenplaatsen en modernere landhuizen uit het begin van de twintigste eeuw. Dit deel van de Verlengde Hereweg is een beschermd stadsgezicht.

Traditie van en voor rijke Stadjers

Al vanaf het eind van de negentiende eeuw vestigden rijke Stadjers zich aan de Verlengde Hereweg, even buiten het toen nog zelfstandige dorp Helpman. Het grootste huis dat er nu nog staat, is de Villa Gelria. Gebouwd in 1872 door de aardappelmeelfabrikant W. A. Scholten die in die tijd de rijkste Groninger was.

Het huis van Robben lijkt groot met 1159 vierkante meter, maar het valt in het niets bij de negentiende eeuwse landhuizen die langs de Verlengde Hereweg staan. Zo staat schuin tegenover het toekomstige huis van de familie Robben het landhuis Hilghestede. Genoemd naar de 'heilige plek', een bedevaartsoord dat in de Middeleeuwen al bekend was.

Nederlands kampioen

Een kleine kilometer verderop, net over de grens met Haren, ligt aan dezelfde weg het Stadion De Esserberg. Thuishaven van Be Quick, een van de oudste voetbalclubs van Noord-Nederland, dat in 1920 Nederlands kampioen werd op een veld dat toen nog achter Villa Gelria lag. Een villa die op een steenworp afstand staat van het nieuwe huis van Arjen Robben...

