Monumentenstatus redt boerderij in Woltersum van de sloop (update)

Ten Boer heeft een boerderij aan de Bouwerschapweg in Woltersum aangewezen als gemeentelijk monument. Het is voor het eerst dat een gebouw in Ten Boer deze status krijgt.

De aanwijzing tot gemeentelijk monument is gebeurd op verzoek van de eigenaren, Leo Dijkstra en zijn partner Anneke Oostra. De boerderij met woonhuis heeft aardbevingsschade opgelopen en voldoet waarschijnlijk niet aan de huidige Nationale Praktijk Richtlijn (NPR).

Beschermde status

Alle woningen in het aardbevingsbebied in Groningen (en trouwens ook in de rest van ons land) moeten aan deze NPR-voorschriften voldoen, legt gemeentelijk woordvoerder Freek van der Ploeg uit. 'Dat betekent dat ze bestand moeten zijn tegen de zwaarst mogelijke beving in dit gebied. Is dat niet het geval, dan is de kans op sloop groot. Maar omdat het nu een monument is, heeft het een beschermde status'.

Sloop, dat is precies wat 70 procent van de huizen wel staat te wachten Leo Dijkstra

Dijkstra is opgelucht dat zijn boerderij de sloophamer ontloopt: 'Want dat is precies wat zestig tot zeventig procent van de huizen in de Groninger dorpen wèl staat te wachten'.

Spijt?

De zogeheten dwarshuisboerderij is gebouwd rond 1880. In de bouwstijl zijn invloeden van het neoclassicisme te herkennen. De huidige bewoners kochten de boerderij in 2007. Heeft Dijkstra daar wel eens spijt van gehad?

'Achteraf had ik het nooit moeten doen', antwoordt hij beslist. 'Als ik het geweten had, dan had ik in 2008 nooit de slingertuin in oude luister laten herstellen. Maar ja, weggaan is geen optie meer. De boerderij is inmiddels anderhalve ton in waarde gedaald. Niemand wil het pand nog hebben.'

Verstevigingsplan

Daarom is Dijkstra, landschapsarchitect van beroep, blij dat met de monumentale status die zijn woning heeft gekregen. 'Ik heb een verstevigingsplan opgesteld. Als dat is goedgekeurd, dan kan de aannemer aan de slag. Ik verwacht dat dat nog dit jaar zal gebeuren.'

