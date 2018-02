Tien jaar cel geëist tegen Rhowan P. in moordzaak Jesse van Wieren (update)

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 10 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Rhowan P. uit Kloosterburen.

De eis in hoger beroep is hoger dan de straf die de rechtbank in Groningen in juni oplegde aan Rhowan P. Die veroordeelde hem tot acht jaar cel en TBS met dwangverpleging. Desiree G., de vriendin van P. die bij het misdrijf in de woning aanwezig was kreeg dezelfde straf opgelegd. G. ging aanvankelijk tegen haar straf in hoger beroep, maar trok dat later in.

Volgens de advocaat-generaal is de eis hoger uitgevallen omdat de rol van P. groter is dan die van zijn vriendin. 'Hij heeft de messteken aangebracht', licht hij toe.

Liegt dat ie barst

Tijdens de behandeling in hoger beroep verklaarde P. dat Van Wieren zijn woning was binnen gedrongen, zich vervelend gedroeg en hem had aangevallen. Toen P. Van Wieren de deur uit wilde werken ontstond een vechtpartij met fatale gevolgen. De verdachte deed een beroep op noodweer: 'Ik mag me toch wel verdedigen in mijn eigen huis.'

Een geconstrueerde verklaring die op alle mogelijke manieren wordt tegengesproken Advocaat-generaal

De advocaat-generaal geloofde niks van de verklaring van P.: 'De verdachte liegt dat ie barst.' Volgens het openbaar ministerie hebben de verdachte en zijn vriendin afgesproken welke verklaring ze zouden geven over wat er was gebeurd. 'Een geconstrueerde verklaring die op alle mogelijke manieren wordt tegengesproken door het technische bewijs dat in de woning is verzameld', aldus de advocaat-generaal.

Beestachtige afslachting

De advocaat-generaal rekende het P. zwaar aan dat hij Van Wieren op een beestachtige manier heeft afgeslacht en in zijn tuin heeft begraven. 'Verdachte maakt zich alleen maar druk over de TBS die hem is opgelegd door de rechtbank. Spijt lijkt hij niet te hebben. Hij legt de schuld bij Van Wieren.'

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld blijft onduidelijk. Duidelijk is wel dat de verdachte en zijn vriendin op oudejaarsdag veel alcohol hebben gedronken. P.: 'Ik was zo bezopen dat ik niet meer op mijn benen kon staan.'

Tikkende tijdbom

De verdachte heeft een lange geschiedenis achter de rug in de hulpverlening. Volgens het Pieter Baan Centrum is P. zwakbegaafd, heeft hij ADHD, overziet hij oorzaak en gevolg niet en wordt hij snel naar agressief. Gebruik van medicijnen in combinatie met alcohol maakt van hem een tikkende tijdbom.

We gaan nog elke dag naar het graf van Jesse Vader van Wieren

Pijn en verdriet

In een emotionele slachtofferverklaring vertelden de ouders en zus van Van Wieren over het gemis van hun zoon en broer. Vader Van Wieren: 'Altijd is er pijn en verdriet. We gaan nog elke dag naar het graf van Jesse.'

Peter van Zon, de advocaat van P. stelde dat zijn cliënt niet de agressieve man is zoals hij wordt afgeschilderd. Hij deed een beroep op noodweer. Volgens hem kon zijn cliënt niet anders dan zich te verweren tegen de agressie van Van Wieren. Hij vroeg daarom ontslag van rechtsvervolging.

De uitspraak is op 12 maart.

Reacties en uitspraken in ons liveblog

Lees de uitspraken van Rhowan P., de reactie van zijn advocaat en de beweegredenen van de advocaat-generaal in het hoger beroep in ons liveblog.

Lees ook:

- Liveblog moordzaak Jesse van Wieren: 'Rhowan P. is een vat vol agressie'

- Ook mannelijke verdachte zaak Jesse van Wieren in hoger beroep

- Vrouwelijke verdachte zaak Jesse van Wieren gaat in hoger beroep

- Acht jaar cel plus tbs voor doodslag Jesse van Wieren (update)

- Wat weten we over de dood van Jesse van Wieren? De feiten op een rij