Ook Winkler Prins wijzigde schoolreis na aanslagen: 'Een pittig besluit'

Scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam heeft drie jaar geleden al de schoolreis naar Parijs geschrapt uit veiligheidsoverwegingen. 'Het was een pittig besluit', zegt docent Meindert Jager.

De school reageert dinsdag op een onderzoek van DUO, het bureau voor Onderwijsonderzoek & Advies. Ongeveer een kwart (24 procent) van de middelbare scholen die jaarlijks buitenlandse reizen voor leerlingen organiseren, heeft in de afgelopen twee jaar bestemmingen gewijzigd wegens angst voor aanslagen of terreurdreiging.

Praag

De meeste genoemde bestemmingen die niet meer worden bezocht zijn Londen, Parijs en Berlijn. Op het merendeel van de scholen die hun bestemmingen hebben gewijzigd zijn de bestemmingen vervangen door andere plaatsen. Een van die alternatieve plaatsen is Praag.

Zo ook bij Winkler Prins. 'Wij hebben voor Praag gekozen, omdat die stad net als Parijs veel geschiedenis heeft', aldus Jager.

Bataclan

De switch is volgens de docent in goed overleg met de ouders gemaakt. 'Na de aanslagen op Charlie Hebdo en de Bataclan hebben we eerst intern overleg gehad. Daarna hebben we het met de ouders besproken en zij zijn zeer tevreden met de aanpassing.'

De leerlingen van het Winkler Prins gaan dit jaar vanaf 12 maart richting Praag.

Discussie

Het landelijke onderzoek werd gedaan onder 217 schooldirecteuren. Op twee derde van de middelbare scholen die jaarlijks buitenlandse reizen voor leerlingen organiseren, is er binnen de school discussie over de buitenlandse bestemmingen.

De discussie gaat het vaakst (41 procent) over het wijzigen van bestemmingen wegens mogelijke aanslagen.