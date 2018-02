Weer een rookpluim te zien bij ESD-SIC

Bij de fabriek van ESD-SIC in Farmsum was dinsdag rond drie uur 's middags een rookpluim te zien. Ook deze keer gaat het om een zogeheten 'blazer', bevestigt plantmanager Richard Middel.

Vorige week maandag waren er bij ESD-SIC ook twee van dit soort incidenten. Met name bij de tweede blazer kwam toen veel stof vrij, dat neerkwam in de omgeving. 'Deze keer is de omvang van de stofwolk kleiner', verzekert Middel.

Ovens in buitenlucht

De fabriek maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in ovens die in de buitenlucht staan. Soms bezwijkt zo'n oven, met een stofwolk als gevolg.

Het bedrijf heeft het nieuwste incident inmiddels gemeld bij de provincie. Die is al in gesprek met ESD-SIC over maatregelen die de blazers in de toekomst moeten voorkomen. 'Die gesprekken verlopen goed', zegt Middel. 'Wij zijn bereid daaraan mee te werken.'

Provincie

Op de vraag hoe lang het nog duurt voordat duidelijk welke maatregelen precies moeten worden genomen, antwoordt Middel: 'Daarvoor moet je bij de provincie zijn'.

Omwonenden van ESD-SIC dringen al langer aan op maatregelen. omdat ze overlast zat zijn. Ook voor de provincie is de maat vol. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) gaf onlangs aan dat er inderdaad nieuwe regels in de maak zijn, om het bedrijf tot maatregelen te dwingen.

