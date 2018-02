Stichting Jatrie en De Snikke denken na over reddingsplan Dieverdoatsie

De stichting Jatrie wil stichting De Snikke de helpende hand toereiken om de trekschuit Dieverdoatsie te redden.

De Dieverdoatsie, het passagiersschip van Stadskanaal, ligt al anderhalf jaar stil aan de Handelskade. Reden: schipper Max de Jonge heeft niet de juiste papieren om het schip te bevaren én de trekschuit heeft te maken met achterstallig onderhoud.

Noorderpoort leerlingen

'We hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn eens gaan nadenken over een plan om de Dieverdoatsie te behouden voor Stadskanaal', meldt bestuurslid Jaap Duit namens stichting Jatrie.

De Jatrie, een varend monument in Stadskanaal, is enkele jaren geleden met behulp van leerlingen van Noorderpoort opgeknapt. De bestuursleden van Jatrie én de collega's van stichting de Snikke denken na over de manier hoe het achterstallig onderhoud van de Dieverdoatsie kan worden weggewerkt.

In 2018 vaarklaar

'Bovendeks en in het ruim is er sprake van behoorlijk achterstallig onderhoud. We willen als beide stichtingen samen plannen maken om de Dieverdoatsie nog in 2018 vaarklaar te maken', laat Duit weten.

Beide stichtingen zitten nog in de 'nadenkfase', later dit jaar zullen concrete plannen volgen om de Dieverdoatsie van de ondergang te redden.

