Van ontucht verdachte Hagenaar voorlopig op vrije voeten

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de achttienjarige Raad Al D., verdacht van misbruik van een twaalfjarig meisje uit Grootegast, op vrije voeten gesteld. Volgens de rechtbank zijn er geen gronden om de man langer vast te houden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Hagenaar Al D. ervan dat hij ontucht heeft gepleegd met het meisje. Zij verdween op 31 oktober vorig jaar nadat ze de bus van Grootegast naar Groningen had genomen.

Whatsapp

Haar vader plaatste een oproep op Facebook, die meer dan 90.000 keer werd gedeeld. Op 2 november vond de politie het meisje in een woning in Den Haag, waar de verdachte verbleef. Hij werd gearresteerd.

De Hagenaar zou WhatsAppcontact met het slachtoffer hebben gehad, waarin hij aandrong op een ontmoeting. Hij zou van Den Haag naar Grootegast zijn gereisd om het meisje op te halen.

'Geen gevaar op herhaling'

In een kort verklaring zei Al D. dinsdag dat de band met het meisje puur vriendschappelijk was en dat hij niets heeft gedaan.

Zijn advocaat Cansel Car had de rechtbank om vrijlating verzocht. De rechtbank deelde haar mening dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat Al D. opnieuw de fout in zou gaan, als hij op vrije voeten zou komen. Gevaar voor herhaling was de enig overgebleven grond waarop de verdachte in voorarrest zat.

9 mei strafzaak

De vrijlating is tegen de zin van de officier van justitie. Volgens haar beseft de verdachte niet wat hij heeft gedaan, ondanks de ernstige gevolgen. Met het meisje gaat het 'heel slecht', aldus de officier.

De zitting dinsdag was een tussentijdse. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt vermoedelijk op 9 mei.

