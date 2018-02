NAM gaat niet in beroep in zaak Hiltje Zwarberg

De NAM heeft besloten om toch niet in hoger beroep te gaan in de rechtszaak tegen de familie Zwarberg uit Termunterzijl. Eind januari meldde het gasconcern nog dit wel te doen.

'Hoewel er juridische redenen zijn om in hoger beroep te gaan, heeft een snelle oplossing van deze langlopende zaak onze voorkeur', aldus Thijs Jurgens, manager Aardbevingen van de NAM.

'Eerst zien, dan geloven'

Zwarberg is dinsdagmiddag door zijn advocaat op de hoogte gesteld van het besluit van de NAM. 'Het klinkt hartstikke goed, ik ben er blij mee.'

Zwarberg blijft wel sceptisch. 'Het is altijd even afwachten hoe het uitpakt, want we zijn al zo lang bezig. Eerst zien, dan geloven.'

Redelijk bod

'De familie Zwarberg leeft helaas al lange tijd in onzekerheid. Binnenkort start het Rijk met het nieuwe schadeprotocol en daarbij is afgesproken dat NAM voor 1 juli 2018 alle openstaande schades oplost door middel van een redelijk bod. Dit geldt ook voor de familie Zwarberg', aldus Jurgens.

De NAM gaat met de familie Zwarberg in gesprek om te komen tot afspraken hoe de schade aan de woning hersteld kan worden, zodat zij zo snel mogelijk weer thuis kunnen wonen.

NAM betaalt huur

'We verwachten dat dat een ingrijpende verbouwing wordt, die enige tijd zal vergen. Tot aan de verhuizing blijft NAM de huur van de vervangende woning betalen. De eerste gesprekken hebben al met de familie Zwarberg plaatsgevonden en NAM gaat ervanuit dat deze tot een positieve uitkomst zullen leiden.'

Zwarberg in gelijk gesteld

Zwarberg moest meer dan drie jaar geleden zijn huis uit vanwege bevingsschade. De NAM ontkende dat de schade aan de woning werd veroorzaakt door aardbevingen, maar de rechtbank in Assen gaf Zwarberg in november vorig jaar gelijk.

