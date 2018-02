LIVE: Donar overklast Zwolle en wint met 44 punten verschil (gesloten)

Donar speelt in zes dagen tijd drie keer tegen Landstede uit Zwolle. De eerste wedstrijd is dinsdagavond in Martiniplaza.

Dit duel is de eerste van twee ontmoetingen in de halve finale van het bekertoernooi. De return tussen de bekerfinalisten van vorig seizoen is zondag in Zwolle.

Ook competitie in Zwolle

Tussendoor speelt de landskampioen uit Groningen aanstaande donderdag een uitwedstrijd voor de competitie in Zwolle.

Donar won tot nu toe twee keer voor de competitie van het team uit Zwolle. Aan het begin van het seizoen was Landstede wel te sterk in de strijd om de Supercup.

De wedstrijd van vanavond begint om 19:30 en is via een livestream te volgen op rtvnoord.nl. Daar is later een samenvatting te zien inclusief reacties van spelers en trainer.

