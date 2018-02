Meerdere ministers bemoeien zich met gasdossier: 'Dat is een enorme vooruitgang'

De problemen met de gaswinning in Groningen komen niet alleen terecht op het bordje van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken, maar op die van het hele kabinet.

Meerdere bewindspersonen gaan daarom de komende maanden op werkbezoek naar het aardbevingsgebied.

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken bijt volgende week het spits af. Zij brengt onder meer een bezoek aan Appingedam.

Minister aan je kant

De commissaris van de Koning, Rene Paas, is blij met de brede aandacht vanuit het kabinet. 'Minister Ollongren gaat ook over ruimte en wonen', zegt Paas. 'We zitten hier in een provincie waar veel op de schop gaat met de versterkingsopgave. Dan is het fijn als de minister van ruimte en wonen aan je kant staat.'

De ministers Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker (VVD) van Rechtsbescherming en staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken hebben ook al een bezoek aan Groningen in hun agenda staan.

Veel gedoe

Datzelfde geldt voor Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor commissaris van de Koning Rene Paas is dat een belangrijke ontmoeting.

Paas zegt met de vorige minister van Volksgezondheid, VVD-er Edith Schippers, 'veel gedoe' te hebben gehad over de verantwoordelijkheid bij het versterken van zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen in het bevingsgebied.

Dat werd volgens de commissaris van de Koning een 'naar rollenspel' waarbij de Nationaal Coördinator Groningen van ministerie naar ministerie werd gestuurd.

Punthoofd

'De minister van Economische Zaken verwees dan naar Zorg, maar bij Zorg zeiden ze: dat gaat over aardbevingen, dus het hoort bij Economische Zaken', vertelt Paas. 'Dat is het soort pingpong waar je een punthoofd van krijgt. Dus het is goed dat ministers nu zelf komen kijken. Ik denk dat dat een enorme vooruitgang is en dat het op termijn heel goed gaat uitwerken voor Groningen.'