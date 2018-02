Als het rookhok sluit: Bonje met de buren en zuipketen vieren hoogtij

De één vindt het ronduit schandalig, de ander ziet juist kansen. Het afgekondigde 'rookhokverbod' verdeelt de Groninger kroegbazen in twee kampen. Verder zitten ze allemaal met hetzelfde probleem: wat te doen met het huidige rookhok?

Café Merleyn: Bonje met de buren

In Café Merleyn in Stad treffen we niet één, maar wel twee riante rookruimtes. De achterste kamer luistert zelfs naar de naam 'Rokersparadijs'. Eigenaar Peter Ribberink, een niet-roker, vond het een uitkomst. 'Niemand die meer rook in mijn gezicht blies.' De tijden veranderen, want de asbakken verdwijnen van de tafels en het rookgilde zal zich naar buiten verplaatsen.

'Daar gaan we als de sodemieter terrasverwarming, een nieuw zonnescherm en windschermen plaatsen. Maar ik weet nu al dat de buren niet blij zullen zijn met die extra cafébezoekers op de stoep.'

Altijd al willen weten hoe een 'Rokersparadijs' eruit ziet? Ronald Niemeijer betrad het heiligdom.



De IJzeren Klap: Vlucht naar illegale zuipketen

Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar eigenaar Bert Kor van café De IJzeren Klap in Lageland vreest voor het voortbestaan van zijn kroeg. Zonder rokers zal de klandizie teruglopen, verwacht hij. De vierduizend euro die hij investeerde in een afzuiginstallatie voor zijn rookruimte, ziet hij nooit meer terug. Het maakt hem kwaad.

'Het is schandalig! Ik snap niet waar die mensen (in Den Haag, red.) zich mee bemoeien. Als ik nu een kroeg moest beginnen, zou ik er niet eens over nadenken. Al die regels...'



In een zuipkeet vertelt niemand je dat je genoeg gedronken hebt Bert Kor - Eigenaar De IJzeren Klap

Volgens Kor zullen vooral jongeren zijn kroeg straks links laten liggen. 'Die zoeken dan de illegale zuipketen op, wat die creëer je hiermee. Daar mag alles en controleert niemand je. Zo raken we de grip op die groep kwijt. Niemand vertelt je in zo´n keet namelijk dat je nu wel genoeg gedronken hebt.'

Aan zijn rookruimte verandert voorlopig niets, 'totdat er een officieel schrijven van de gemeente komt.'



Buiten roken is nog altijd lekkerder dan binnen Chris Wiersma - Eigenaar Tox Bar

Tox Bar: Voetjes van de (grotere) dansvloer

Op Schier maakt men zich niet zo sappig om het rookhokverbod. Chris Wiersema van de Tox Bar houdt zich straks 'gewoon netjes aan de nieuwe wet'. Rokers staan straks op de stoep, in plaats van in een kamertje achter de dansvloer.

'Buiten roken is nog altijd lekkerder dan binnen. En zo kunnen we de dansvloer ook weer een stukje groter maken', klinkt het positief.

Café Kult: 'Onze bier- en asbaklift blijft'

Ze hadden het perfect voor elkaar bij Café Kult in Stad. De lift van de beneden- naar de bovenverdieping diende als doorgeefluik voor volle asbakken en bierglazen. Zo hoefde geen enkele werknemer de rooklucht van de tot rookhok gebombardeerde bovenverdieping in te ademen. 'Die lift zat al in het pand en blijven we ook na het verbod gebruiken', stelt barman Ruben Staples, een fel tegenstander van het rookhokverbod.



Straks gaan we de kant op van New York, waar roken op straat verboden is Ruben Staples - Barman Ruben Staples

´Ik vind het een verdrietig besluit. Ik werk nu dertien jaar in de horeca en merk dat vijftig procent van onze klanten nog rookt. Het wordt ze steeds moeilijker gemaakt. Straks gaan we de kant op van New York, waar roken op straat verboden is. Laten we ons druk maken over belangrijkere zaken.'

De Drie Gezusters: Creatieve oplossing

'Dramatisch' noemde Koninklijke Horeca Nederland het besluit om rookruimtes te verbieden. Bij café De Drie Gezusters in Groningen vinden ze dat wat gortig, stelt manager Neville Frijde. 'Bezoekers van de benedenverdieping liepen toch al het terras op om te roken. Daar komt de bovenverdieping straks bij. Het zou wel voor meer reuring op straat kunnen zorgen, maar niks om voor te vrezen.'

Dat het rokershol straks verdwijnt, vindt Frijde geen ramp. 'Daar hebben we de laatste jaren toch al niet in geïnvesteerd; we willen het roken niet stimuleren. De rookruimte wordt verplaatst naar ons verwarmde terras. En de plek die vrijkomt? Daar bedenken we vast wel iets creatiefs voor.'



Je moet wel een erg goede roker zijn als je ergens wilt zitten waar alleen maar gerookt wordt Bram Sluizeman - Café Der Witz

Der Witz: Eurotekens in de ogen

Het vierkante rookhok in café Der Witz in hartje Stad herbergt nu nog enkele barkrukken en statafels. Dat verandert snel als de nieuwe wet zwart op wit op papier staat. 'Dan hebben we ruimte voor meer tafeltjes, wat voor meer omzet kan zorgen', vertelt uitbater Bram Sluizeman.

Een eigen café voor rokers, zoals de stelling in ons Lopend Vuur luidde, vindt Sluizeman maar niets. 'Je moet wel een erg goede roker zijn als je ergens wilt zitten waar alleen maar gerookt wordt. In een café met alleen rook geniet je toch minder.'

Lees ook:

- Drie Gezusters: 'Met verbod rookruimtes kan er meer reuring op straat komen'

- Lopend Vuur: Geef rokers hun eigen café