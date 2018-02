Rechtszaak vuurwerkbomgooier in Overijssel door familiebanden rechter

De rechtszaak tegen een 22-jarige Groninger die onder meer wordt verdacht van het gooien van een vuurwerkbom in Roden, wordt niet behandeld door de rechtbank Noord-Nederland vanwege familiebanden van een van de rechters met de slachtoffers.

Dat zei de voorzitter rechtbank in Assen dinsdag tijdens de eerste pro forma-zitting in de zaak.

Vuurwerkbom

Een rechter die in Assen werkt, is familie van een van de slachtoffers bij wie in november vorig jaar een vuurwerkbom door het raam werd gegooid. Dat gebeurde bij een woning aan de Groningerstraat in Roden. Er vielen geen gewonden.

'Deze rechtbank kan niet onafhankelijk naar de zaak kijken, omdat sprake is van een familieband van een rechter met een van de slachtoffers', aldus voorzitter Herman Fransen. De zaak, waarin nog twee andere mannen terechtstaan voor betrokkenheid bij het vuurwerkbomincident, is doorverwezen naar de rechtbank Overijssel.

Rijkelijk laat

Advocaat Chris Pittau, die daarover maandag was gebeld door de rechtbank in Assen, reageerde geïrriteerd. 'U komt één dag voor de zitting wel rijkelijk laat met die mededeling. Dat had ook weken eerder gekund.'

Hij wilde de rechtbank vragen de Groninger vrij te laten, maar ook daarover weigerde de rechtbank te oordelen. 'Doordat u geen beslissing neemt, beslist u in feite dat mijn cliënt langer vast blijft zitten. Het duurt zo twee tot drie maanden voordat de zaak in Overijssel op een zitting is gepland. Dit valt aan hem en zijn ouders niet uit te leggen', aldus de advocaat.

Fransen erkende dat de rechtbank veel eerder aan de bel had moeten trekken, maar dat de familieband in de zaak pas deze week werd ontdekt.

Stalking

Een van de slachtoffers bij wie de vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, is volgens het Openbaar Ministerie ook anderhalf jaar lang gestalkt door de 22-jarige Groninger. Ook daarvoor moet de man zich verantwoorden.

Wanneer de zaak in Overijssel wordt behandeld, is nog niet bekend.