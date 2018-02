Staakvermaak: Alternatieven voor een dagje school

Meesters en juffen staakten in oktober in het Stadspark. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Geen school voor het gros van de basisschoolleerlingen in onze provincie op deze woensdag. Gelukkig hoeven kinderen én hun ouders zich niet te vervelen. Op verschillende plaatsen zijn evenementen georganiseerd om er toch nog een leuke en leerzame dag van te maken. Een overzicht.

Staakvermaak in het Forum

Het Groninger Forum aan het Hereplein denkt ook aan het lot van ouders, die hun kinderen een dag bij huis hebben. Terwijl de kinderen een film kijken of aan de slag gaan in de knutselhoek, kunnen ouders en verzorgers van 9.15 tot 14.00 uur in de boven- en benedenfoyer aan het werk.

Kinderen kunnen voor €5,- film kijken en knutselen. In de bovenfoyer kunnen kinderen van 10.30 tot 4.00 uur kleuren, buttons maken en knutselen voor valentijnsdag. En, geheel geïnspireerd op de populaire tv-serie De Luizenmoeder, neem voldoende lege wc-rolletjes mee. Meer informatie.

Ouderen helpen

Kinderen van CBS De Wegwijzer in Selwerd helpt mee in verzorgingscentrum De Es. 'We helpen bij de koffie en thee, gaan spelletjes doen, ochtendgymnastiek en muziek maken. Dat doen we van tien tot twaalf', vertelt Jolanda Klootsema.

Pop-up kinderopvang



Studenten van Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal organiseren woensdag een pop-up kinderopvang op de school. Om studenten met kinderen tegemoet te komen, zijn kinderen tussen de vier en de twaalf jaar oud voor één dag welkom.

De opvang is in handen van studenten Sociaal-Agogisch Werk, met als studierichting gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ook zijn er enkele docenten aanwezig. Er is plaats voor zestig kinderen. Naast kinderen van studenten, zijn ook kinderen van medewerkers van Noorderpoort en Ubbo Emmius welkom.