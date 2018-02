Wat betekent de donorwet voor jou?

De donorwet komt er. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde voor het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66). Maar wat betekent dit concreet?

Bij iedereen van 18 jaar of ouder die nog niet staat geregistreerd als donor valt binnenkort een brief op de mat. Van Maastricht tot Delfzijl, van Den Helder tot Beerta.

Wat staat er in de brief?

Tot twee keer toe krijgen (nog) niet-donoren een brief met een donorformulier toegestuurd. De tweede brief, zes weken na de eerste, is een herinnering. Via het formulier kun je drie opties aangeven:

- Ja, ik word donor

- Nee, ik wil geen donor zijn

- Ik laat de keuze uit mijn nabestaanden

Wat als ik niet reageer?

Gaat de brief meteen bij oud papier of kies je ervoor het formulier niet in te vullen, dan kom je uiteindelijk in het donorregister te staan met de status 'geen bezwaar'. Dit betekent niet dat je meteen donor bent; je nabestaanden mogen na je dood beslissen.

Wat als ik van gedachten verander?

Via een donorformulier of online kan de keuze worden gewijzigd. Zo vaak je maar wilt. Je hebt hier je DigiD bij nodig, net als bij het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen.

Hoe groot is de kans dat ik een orgaan af moet staan?

De kans dat je zelf een donororgaan nodig hebt, is vele malen groter dan de kans dat je na je dood een orgaan afstaat. In 2017 werden van 244 mensen na hun dood organen getransplanteerd. Eén donor kan tot 8 mensenlevens redden.

