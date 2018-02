Dik 2200 handtekeningen uit protest tegen boorplatform Schiermonnikoog

De petitie van de Waddenvereniging tegen de komst van een boorplatform bij Schiermonnikoog is na één dag al door ruim 2200 mensen getekend.

Vorige week werd bekend een Brits boorbedrijf in de Noordzee bij het eiland gaat proefboren naar gas. De eilanders en ook de Waddenvereniging voelen zich overvallen door de plannen.

Ook al omdat eerder een streep is gezet is door boorinitiatieven van een Frans energiebedrijf.

De Waddenvereniging is nu een petitie begonnen waarmee geprotesteerd tegen de komst van een boorplatform. In de petitie, die dus massaal wordt getekend, wordt ook gevraagd om lokale overheden in het Waddnegebied meer bevoegdheden te geven om te besluiten over deze boringen.

