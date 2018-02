RTV Noord-medewerker Karin Sitalsing met Boeroes genomineerd voor Beste Groninger Boek

Karin Sitalsing is genomineerd met haar boek Boeroes. (Foto: RTV Noord)

Freelance RTV Noord-medewerker Karin Sitalsing is met haar boek Boeroes genomineerd voor het Beste Groninger Boek 2018.

Sitalsing, die ook onder meer voor Dagblad Trouw schrijft, is door de jury verkozen in de categorie non-fictie. Boeroes is een zoektocht naar een unieke geschiedenis van een onbekende Nederlands-Surinaamse bevolkingsgroep.

Herdruk

Sitalsing stamt af via haar moeders kant van de Boeroes. Het boek is meerdere keren herdrukt.

Tien genomineerden

In totaal zijn uit 75 titels tien boeken genomineerd in twee categorieën. In de Boekenweek worden de winnaars bekend gemaakt.