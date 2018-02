Donar opent Zwols drieluik met verpletterende zege

Donar heeft dinsdagavond in de eerste halve finale om de nationale beker Zwolle een enorm pak slaag gegeven. De Groningers wonnen in MartiniPlaza met 95-51. De return is aanstaande zondag in Zwolle.

Drie keer in zes dagen

Beide ploegen spelen in zes dagen tijd drie keer tegen elkaar. Donderdag volgt eerst de competitie wedstrijd in Overijssel. In het bekertoernooi telt het puntensaldo, dus de Zwollenaren moeten met 45 punten of meer verschil winnen om alsnog door te komen.

Tegenspel

Alleen in het eerste kwart konden de gasten nog enigszins tegenspel bieden en bleef de voorsprong voor de Groningers met 26-13 binnen de perken.

Donar komt los

Daarna kwam de ploeg van coach Erik Braal helemaal los en kwam Zwolle lange tijd niet tot scoren. Het verschil werd razendsnel groter en was bij rust opgelopen tot maar liefst 31 punten: 53-22.

Driepunters

Na de rust deden de Groningers het iets rustiger aan in het derde kwart, 68-42, maar in het laatste kwart zette de thuisploeg het opgekomen publiek nog een paar keer in vuur en vlam met een aantal mooie driepunters.

Topscorer

Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met 21 punten, Sean Cunningham was goed voor vijftien punten. Evan Bruinsma deed niet mee bij de thuisploeg. In het bekertoernooi mogen maximaal vier buitenlanders opgesteld worden. Daarbij kwam dat de Amerikaan grieperig was de laatste dagen. Hij zat in trainingskleding op de bank.

