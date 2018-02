Huize Kameleon bestaat vijf jaar: 'Ik woon hier nog steeds met veel plezier'

Vijf jaar geleden gingen meer dan tien jongeren met een verstandelijke beperking op zichzelf wonen in Leens. 'Spannend', zei Minke Damstra destijds. De spanning is inmiddels weg. Ze woont er nu met 'veel plezier'.

Het appartementencomplex staat aan de rand van het dorp. Elke jongere heeft er zijn eigen kamer compleet met keuken en wc. Vol trots laten de bewoners opnieuw hun kamer zien.

'Ik ben nu een stuk zelfstandiger'

'Kijk', zegt Minke. Ze laat zien hoe ze de kleuren van haar muren heeft veranderd. 'Ik ben nu een stuk zelfstandiger. Ik kook, doe de was en ik heb allemaal leuke vrienden hier.' Minke voelt zich nog steeds op haar plek.

Ook Froukje Kamstra woont er na vijf jaar nog steeds. Haar kamer is nog steeds gevuld met dolfijnen posters en beeldjes. 'Haha. Ja, maar de verzameling is wel wat groter geworden', zegt Froukje.

Spelletjes...of alleen zijn

'Het is heel leuk om hier te wonen. Er is altijd wat te doen. Je kan spelletjes doen met de anderen beneden in de kamer. Maar als ik even alleen wil zijn dan kan ik hier rustig kijken.'

De woonvorm is destijds opgezet door ouders die hun kinderen een eigen plekje wilden geven. De bewoners krijgen wel begeleiding. 'Je merkt aan Minke en Froukje dat ze een stuk volwassenere zijn geworden en minder afhankelijk zijn. Ze hebben veel over zichzelf geleerd de afgelopen jaren en zijn zelfverzekerder', zegt begeleider Wouter Elting.

Vrijdag wordt het eerste jubileum uitgebreid gevierd met de bewoners, ouders, begeleiders en vrijwilligers.