Deel dit artikel:











Gewapende overval op Chinees restaurant Grootegast De Hoofdstraat is deels afgesloten. (Foto: De Vries Media)

Een Chinees restaurant aan de Hoofdstraat in Grootegast is dinsdagavond overvallen. De dader is spoorloos.

Omstreeks half acht kwam de gewapende man het restaurant binnen. Of hij geld buit heeft gemaakt, is onbekend. Politieheli De politiehelikopter speurt de omgeving af. Er raakte bij de overval niemand gewond. De dader heeft een donkere huidskleur, is ongeveer 1.75 meter lang en droeg donkere kleding aan.