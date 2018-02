Miljoenenorder voor scheepsservicebedrijf DHSS in de Eemshaven

Ze zijn nog volop aan het bouwen in de Eemshaven, maar nu heeft DHSS al een order te pakken en wat voor een. De komende jaren gaat het voor General Electric dat ook in de Eemshaven is gevestigd het management van het serviceschip verzorgen.

'Dat gaat om een bedrag van zes nullen per jaar', zegt DHSS-directeur Wim Schouwenaar, die opgetogen is over de order die geldt voor een periode van elf jaar. 'Als je nog aan het bouwen bent en je krijgt nu al zo'n order. Dat is toch geweldig'.

General Electric (GE) levert de ruim zestig windturbines voor het windpark Merkur, een kleine honderd kilometer boven Borkum.

Behalve het serviceschip van GE krijgt DHSS ook het beheer over de bemanningsboten van General Electric. Schouwenaar hoopt in de toekomst nog meer zaken te kunnen doen met bouwers van windmolenparken in de Noordzee.

Windmolenparken

'Als je ziet wat er de komende jaren aan windmolenparken wordt aangelegd aan de Duitse kant van de Noordzee. Je hebt onder andere Merkur, Albatros en straks ook nog Hohe See. En dat wordt waarschijnlijk vanuit de Eemshaven allemaal aangeleverd', is Schouwenaar optimistisch.

DHSS (Den Helder Support Service) heeft het hoofdkantoor in Den Helder. In de Eemshaven werken nu nog een handvol werknemers.