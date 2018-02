Tweede proefboring bij Schiermonnikoog begint vrijdag

Het Britse bedrijf Hansa Hydrocarbons begint zoals gepland komende vrijdag met de tweede proefboring naar aardgas in het Waddengebied op zo'n twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

Dat heeft woordvoerder Loek Houtepen namens het bedrijf laten weten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hier toestemming voor gegeven. Tijdens de eerste boring afgelopen zomer werd de aanwezigheid van aardgas aangetoond.

Tweede boring is nodig

'Om definitief vast te stellen of het om een winbare hoeveelheid aardgas gaat is een tweede boring nodig', legt Houtepen uit. Of Hansa Hydrocarbons het veld in productie wil nemen weet hij niet. 'Dat hangt af van de hoeveelheid gas die er zit. We geven een definitief oordeel als het onderzoek volledig is afgerond', aldus de woordvoerder.

Weerstand

Er is veel weerstand tegen proefboringen in het Waddengebied. Een petitie van de Waddenvereniging is na één dag al door ruim 2200 mensen getekend. De werkgroep Horizon Schiermonnikoog voelde zich dit weekend overvallen door de aankondiging van het bedrijf.

Vrijdag werd de werkgroep gebeld door Hansa, dat ze een week later zouden gaan beginnen met boren. Dat terwijl de manager Nederland beloofd zou hebben de werkgroep tijdig op de hoogte te houden bij nieuwe ontwikkelingen.

Onrust

Loek Houtepen beseft dat er maatschappelijke onrust is door de proefboring. 'Daar hebben we oog voor en daarom proberen we de betrokkenen proactief van informatie te voorzien dan wel in een gesprek op de hoogte te houden.'

'Dat heeft de afgelopen maanden dan ook concreet plaatsgevonden, onder meer met de Werkgroep Horizon, de gemeente Schiermonnikoog, Gedeputeerde Staten van Friesland en de gemeente Borkum. Uiteraard staan wij ook open voor contact met de Waddenvereniging', aldus de woordvoerder namens Hansa.

Het bedrijf wil niet voor de microfoon van RTV Noord reageren.

