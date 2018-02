Wie o wie koopt de racewagen van Max Verstappen?

Maandenlang werd er gewerkt aan de wagens voor carnavalsoptocht in Kloosterburen. Maar ja, nu is het feest voorbij. Wat doe je dan? Precies, dan zet je je nagebouwde 'Max Verstappen-wagen' te koop.

De Formule 1-bolide scheurde mee in de carnavalsoptocht in Kloosterburen. De op ware grootte gemaakte racewagen werd gemaakt door de wijk Hoofdstraat Oost/West. Toch is het volgens de makers tijd om het bouwwerk weg te doen.

Te koop

'Aan de ene kant is dat jammer', zegt Jeroen Holman. 'Maar we vinden het mooi om 'm na een lange bouwperiode weg te geven...eh...te verkopen.' Hij biedt de wagen aan via Marktplaats.

'We brengen onze wagen normaal gesproken na de optocht weg en breken hem een dag later af. Dit was de eerste keer dat hij zo mooi was, dat we dachten: dit moeten we niet zomaar wegdoen.'

Carnaval boven handel

Ruim duizend views later, was het enige en hoogste bod dinsdagavond vijftig euro. Daar moet volgens Holman nog wel wat bij. 'Ik heb maandagavond vier of vijf telefoontjes gehad, maar toen zaten we nog vol in het carnaval.'

Uit eten met de wijk

De opbrengst van Max' scheurbak verdwijnt volgens Holman niet in zijn eigen zak, maar 'in de pot'. 'Daar gaan we met onze hele wijk voor uit eten.' Rest enkel de vraag: wordt het de snackbar of een luxe restaurant?