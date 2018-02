Bomenkapmysterie: was het sabotage of een fout van de gemeente?

De soap rond de gekapte bomen aan de Schelfhorst in Paterswolde kent een nieuwe episode. Projectontwikkelaar Wijnand van Smeden vermoedt dat het sabotage is.

Nog maar net besloot de gemeenteraad van Tynaarlo dat er tien woningen mogen komen bij de vroegere camping Schelfhorst en nu al zijn er grote bomen gekapt op het stuk grond. Maar niet in opdracht van de projectontwikkelaar.

Sabotage

'Iemand wil ons in een kwaad daglicht stellen', zegt Van Smeden tegen RTV Drenthe. 'Het is te toevallig dat precies de dag voordat wij beginnen met onze werkzaamheden daar ineens bomen worden gekapt.'

De zaag erin

De projectontwikkelaar mocht van de gemeente zonder vergunning het terrein vast wat opschonen. Het gaat om het verwijderen van jonge en kleine boompjes. Van Smeden: 'Maar toen we daar vrijdag aankwamen, zagen we dat er al bomen waren omgezaagd.' De projectontwikkelaar deed gelijk aangifte bij de politie en belde de gemeente.

'We vroegen of de buren wat geks hadden gezien en zij zeiden dat ze de dag ervoor twee mannen hadden gezien met een kettingzaag.' Volgens Van Smeden gaat het om een enorme schade. Hij hoopt dat de politie de daders te pakken krijgt.

Alsnog een vergunning

De gemeente Tynaarlo is in gesprek met de projectontwikkelaar. In ieder geval moet nu alsnog een vergunning worden aangevraagd voor het opschonen van het terrein, bij zowel de gemeente als de provincie. Daar is Van Smeden nu mee bezig.

Raadslid Janko Weering (Gemeentebelangen) stelde maandag vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de illegale bomenkap. 'Dit riekt naar criminaliteit, want er is gewoon een kapvergunning voor nodig", vindt Weering.

Aangifte

Dinsdagmiddag werd bekend dat Stichting Bomenridders Groningen aangifte doet tegen de verantwoordelijke voor de bomenkap. Wie dat is of zijn, is voorlopig nog een raadsel.

