Noordelijke leraren opnieuw in staking

Ondanks een recent akkoord over verlaging van de werkdruk, leggen juffen en meesters het basisonderwijs in Groningen woensdag opnieuw plat.

Ze moeten meer salaris krijgen, vinden ze, gesteund door de bonden. Er wordt ook gestaakt in Friesland en Drenthe.

Bijeenkomsten

Er zijn meerdere stakingsbijeenkomsten in de noordelijke provincies, maar de grootste is in de Suikerfabriek in de stad Groningen van 13.00 tot 15.00 uur.

Actiebereidheid

Volgens de organisatoren is de actiebereidheid nog steeds erg groot. De actievoerende partijen, verenigd in het PO-Front, hebben aan de hand van het nieuwe werkdrukakkoord opnieuw vastgesteld dat 'actievoeren helpt'.

Tekort

Groot probleem blijft echter het tekort aan onderwijskrachten en daarom moet het loon verder omhoog. Samen met een verminderde werkdruk moet dat het werk aantrekkelijker maken en beter onderwijs opleveren.

Toezegging

Eerder is 270 miljoen euro voor salarissen toegezegd. Het PO-Front eist 900 miljoen. Deze eis leidde eerder al tweemaal tot een landelijke staking.

Verslaggever Theo Sikkema gaat woensdagochtend voor Vroeg op Noord en Babette op Noord naar de Gasunie, waar kinderen worden opgevangen. Hij gaat ook kijken in Rasquert waar bouwvakkers van Hesco Bouw het werk van leraren overnemen. Tot slot neemt hij een kijkje bij het 'staakvermaak' van het Groninger Forum.



