Boze 'protestboer' overweegt juridische stappen

Boer Henk Gommer uit Zevenhuizen overweegt juridische stappen nu hij ook in het nieuwe jaar gekort wordt op het melkgeld dat hij krijgt van zuivelcoöperatie FrieslandCampina.

Gommer krijgt sinds de zomer van vorig jaar 25 procent minder voor de melk die zijn koeien produceren, omdat hij weigert de verplichte kringloopwijzer over het jaar 2016 in te vullen.

Rompslomp

In die wijzer wordt bijvoorbeeld bijgehouden hoeveel fosfaat en mineralen er omgaan in een boerenbedrijf. Volgens FrieslandCampina is dat instrument nodig voor 'de verdere verduurzaming van de zuivelketen'.

Maar Gommer vind het invullen van de kringloopwijzer 'overbodige rompslomp', onder meer omdat hij voldoende grond heeft om zijn mest kwijt te kunnen.

2900 euro

De boer uit Zevenhuizen kreeg het laatste half jaar van 2017 een kwart minder geld voor zijn melk. Hij verwachtte dat hij over januari van dit jaar weer het volle pond zou krijgen, omdat alle boeren tot half mei de tijd krijgen de kringloopwijzer over 2017 in te vullen.

Maar niets blijkt minder waar: dinsdag kreeg hij een overzicht waaruit blijkt dat hij 2900 euro gekort wordt op melkgeld over januari.

Ramkoers

Gommer is daar boos over, en gaat nu uitzoeken of hij juridische stappen kan ondernemen. 'Dan ga ik op ramkoers. Ik denk dat er ook een menselijke factor aan zit, dat je op een gegeven moment zegt jongens, het is genoeg geweest, Gommer krijgt weer gewoon honderd procent'.

Woordvoerder Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina is daar duidelijk over: Henk Gommer krijgt weer zijn volledige melkgeld vanaf het moment dat hij de kringloopwijzer invult.

