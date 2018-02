'Motorbendelid wil gemeenteraad in voor PVV'

Een aspirant-lid van een omstreden motorclub is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Pekela. Jan Wekema staat op een op verkiesbare plek op de PVV-lijst.

Dat schrijft de Telegraaf op basis van drie verschillende bronnen. Daarnaast zijn er ook foto's van Wekema waarop hij clubkleding draagt.

Jan Wekema uit Oude-Pekela is volgens de krant aspirant-lid van Black Sheep MC. Volgens de politie is dat een 'outlaw motorcycle gang'. Met vijf 'chapters' (afdelingen) - in Heerenveen, Delfzijl, Ede, Lelystad en Wolvega - en zestig leden is het een relatief kleine club.

Sympathiseren

Het Openbaar Ministerie en de politie scharen de Black Sheep MC niet in het rijtje Hells Angels, Satudarah of No Surrender, maar 'we zien dat ze nog altijd sympathiseren met de grotere clubs', zei de politie vorig jaar nog.

Beducht

Leden van de club hebben 'nauwe banden' met de Hells Angels, ze bezoeken elkaar regelmatig op feesten, schrijft de Telegraaf. De politie is beducht voor sympatiserende clubs van criminele clubs, omdat leden daarvan vaak hand- en spanddiensten voor ze verrichten.

Lid en lijst

Volgens de Telegraaf was PVV-fractievoorzitter in de Provinciale Staten en senator in de Eerste Kamer Ton van Kesteren op de hoogte van de het lidmaatschap van Wekema. In november vorig jaar zou er een bijeenkomst zijn geweest waar hij Wekema voor een keuze heeft gesteld.

Daar zou zijn afgesproken dat Wekema geen clubkleuren meer zou dragen, maar wel lid kon blijven van de club én op de lijst voor de PVV kon blijven staan.

Vertrouwen

Van Kesteren wil dat niet bevestigen aan de krant. Op de vraag of hij wist van het lidmaatschap van Wekema antwoordt hij: 'dat kan, de ene is lid van een dartclub, de ander van een zwemclub en weer een ander van een motorclub. Hij is motorliefhebber en organiseert motortochtjes voor gehandicapte kinderen.'

Van Kesteren zegt vertrouwen te hebben in Wekema. 'Ik denk dat hij het goed zal doen als gemeenteraadslid.'

Lastige kwestie

Burgemeester Jaap Kuin noemt de situatie 'een lastige kwestie in zijn gemeente'. Woensdag laat Kuin zich infomeren door politie, justitie en de PVV.

Toen Wekema door de krant werd gevraagd om een reactie deed hij het verhaal af als 'verzinsel'.



