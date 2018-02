600 miljoen kilo suiker betekent record voor Suiker Unie: 'Da's best veel'

De Suiker Unie in Hoogkerk produceerde in de voorbije bietencampagne een record aan suiker: 600 miljoen kilo. 'Da's best veel', zegt plantmanager Teun van der Weg van de fabriek.

Afgelopen weekend werden de laatste bieten de fabriek ingereden, na een campagne die ook al records brak. Hij duurde vijf maanden, langer dan ooit. Dat kwam omdat de suikerbietenoogst bijzonder goed was. 'We hebben vier miljoen ton bieten verwerkt.'

'De fabriek wordt nu leeggedraaid. En dan moet hij aansluitend schoongemaakt worden, om onderhoud te plegen aan de installatie', zegt Van der Weg. 'Vervolgens moet we alles weer klaar zetten voor de nieuwe campagne.'

'De beleving in de fabriek wordt anders'

'Het is net alsof de fabriek uitsterft. Het is een heel aparte gewaarwording als die laatste bieten de fabriek ingaan. De beleving in de fabriek wordt anders. Het is toch mooier als we draaien.'

Suikerquotom afgeschaft

Er zijn in Nederland zo'n negenduizend boeren die suikerbieten produceren, de helft daarvan levert aan Hoogkerk.

Het suikerquotum is afgeschaft. Dat betekent dat alle landen in de Europese Unie zo veel suikerbieten mogen produceren als ze willen. Mogelijk leidt dat tot een dalende suikerprijs.

Van der Weg: 'In goede jaren moet je wat meer sparen en in mindere jaren koers houden. Wij hebben ervoor gezorgd dat we qua kostprijs meekunnen met de rietsuikerproductie. En zo kunnen wij ons steentje bijdragen op het moment dat de prijzen hoog zijn.'

'We kunnen de concurrentie aan'

'We kunnen heel veel suiker van een hectare oogsten. En je hebt relatief weinig bieten nodig om aan je suikerproductie te komen. In combinatie met een efficiënte fabriek, is de kostprijs per ton suiker vergelijkbaar met die van rietsuiker. We kunnen de concurrentie aan.'

'Echt alles zat mee'

Voor de Suiker Unie is het voorlopig afwachten of de komende bietencampagne het succes van de vorige kan evenaren of zelfs verbeteren.

'Er is ongeveer evenveel zaad ingezaaid als voor dit jaar', weet Van der Weg. 'Maar we weten nog niet hoe het groeiseizoen gaat worden, of het weer zo'n topper gaat worden. Afgelopen jaar zat wel echt alles mee, dus we moeten maar zien.'

In de eerste of tweede week van september wordt de fabriek weer opgestart voor de komende campagne.

