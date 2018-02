Rondje Groningen: Wat als het ontbijt op bed mislukt?

Je zou het bijna vergeten met de aanstelling van Buijs, maar het is wat onrustig bij FC Groningen. Spelen we casinovoetbal? Dit en meer opmerkelijke berichten in het Rondje vandaag.

1) 'De clubleiding van FC Groningen speelt casinovoetbal...'

'... het gokt erop dat het wel goedkomt.' Voetbal International fileert de toestand bij FC Groningen. 'Maar het einde van de club? Dat nooit', zegt directeur Hans Nijland.

2) Ontbijt op bed?

Valentijnsdag! Henk de Haan maakte daarom een ontbijtje op bed voor zijn vrouw. Lief bedoeld, maar de uitwerking ging iets minder....

3) 'Drie ettertjes strak in het pak'

In haar aanhoudende jacht op malafide verhuurpraktijken in stad Groningen, stuit Sikkom nu op Gruno Vastgoed. 'Bij bijna elke verhuur overtreedt Gruno de wet.' Over verboden bemiddelingskosten, foefjes en intimidatie. En weggestuurd worden.

4) Op de pot

Je hebt interviewlocaties en interviewlocaties. Het muziekprogramma Noardewyn live van de collega's van Omrop Fryslân introduceerde een nieuwe rubriek 'Op de pot met....' En de eerste gast is de Groningse zangeres Oes! (En geen zorgen: het is Nederlandstalig.)

5) Kijkje in aardgasvrije wijken

In Appingedam gaat het nou niet echt florisant met de versterkingsoperatie van de wijk Opwierde-Zuid. Jos van Dalen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekijkt het echter wat optimistischer: 'Hier zijn ze al gestart met de versterking.'

6) Knikkeren op niveau

De Academie van Bouwkunst heeft aankomende zaterdag, als het even meezit, een totaal andere bestemming. Dan transformeren zes masterstudenten Architectuur het gebouw in een gigantische... knikkerbaan. Meebouwen? Kan.

7) Beste nieuwe gebouwen

Over architectuur gesproken: wat zijn de beste nieuwe gebouwen?

8) Staken in dikke jas

Stakende onderwijzers die vandaag samen kwamen in de Suikerfabriek zullen niet snel zeggen dat de actie daar een warm bad was, vermoeden we aan de hand van de dikke winterjassen. Het was wel druk.

9) Werken op Valentijnsdag

Rosa Timmer (columnist Dagblad van het Noorden) en onze eigen Remy van Mannekes staan even stil bij deze Valentijnsdag. Maar ze moeten wel werken. ;-)

10) VVV wint van de FC

VVV heeft de buit tegen FC Groningen binnen. Tenminste, die in de E-Divisie met FIFA. Laten we hopen dat het aankomende vrijdag anders loopt.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees hier andere edities!