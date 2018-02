Deel dit artikel:











Scheepswerf Pattje vangt bot bij Raad van State (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De provincie Groningen heeft scheepswerf Pattje aan het Winschoterdiep in Waterhuizen in 2016 terecht een vergunning geweigerd. Dit besliste de Raad van State woensdag in het hoger beroep van de scheepswerf.

Door een wetswijziging is tegenwoordig de gemeente Midden-Groningen bevoegd om de vergunning te verlenen, maar de uitspraak over het besluit van de provincie is nog wel van belang. 'Miljoenenschade' In 2016 heeft de provincie publiekelijk bekend gemaakt dat Pattje Waterhuizen per 1 januari 2017 dicht zou moeten omdat niet aan de geluidsnormen wordt voldaan. Volgens eigenaar Bauke Adema heeft de scheepswerf daardoor een miljoenenschade opgelopen omdat orders werden afgezegd en leveranciers alleen wilden leveren tegen vooruitbetaling. Adema houdt de provincie daarvoor aansprakelijk. Volgens hem kan de werf wel aan de geluidvoorschriften voldoen. Nu de provincie van de Raad van State gelijk heeft gekregen, staat Pattje minder sterk bij een eventuele schadeclaim. Milieufederatie Groningen De gemeente Hoogezand-Sappemeer, dat begin dit jaar is opgegaan in Midden-Groningen, heeft Pattje Waterhuizen inmiddels een vergunning verleend. Die wordt aangevochten door de Natuur- en Milieufederatie Groningen. De milieufederatie wil een onderzoek naar het weglekken van dampen van verfoplosmiddelen uit de loodsen. Lees ook: - Omwonenden scheepswerf Pattje boos om 'plotselinge' tewaterlating

- Gemeente verleent scheepswerf Pattje nieuwe vergunning

- Nieuwe vergunning scheepswerf Pattje wordt ook aangevochten

- Scheepswerf Pattje krijgt extra tijd om zaken voor elkaar te maken