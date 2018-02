Motorclublid trekt zich terug als kandidaat-raadslid PVV (met poll)

Motorclublid Jan Wekema van de PVV in Pekela heeft zich teruggetrokken als kandidaat-raadslid voor de gemeenteraad.

Woensdagochtend werd bekend dat Wekema aspirant-lid is van de omstreden motorclub Black Sheep MC.

Wekema 'betreurt het dat zijn aspirant lidmaatschap de club tot negatieve berichtgeving heeft geleid en dat hij daarmee de PVV heeft belast'. PVV-fractievoorzitter in de Provinciale Staten, Ton van Kesteren, noemt het 'jammer dat dit moet gebeuren. Het is de PVV blijkbaar niet gegund'. Maar hij prijst Wekema voor zijn besluit: 'Dat bewijst hoe integer hij is'.



Politie: Black Sheep is 'outlaw'

Het Openbaar Ministerie en de politie scharen de Black Sheep MC niet in het rijtje Hells Angels, Satudarah of No Surrender, maar 'we zien dat ze nog altijd sympathiseren met de grotere clubs'.

Leden van de club hebben volgens de politie 'nauwe banden' met de Hells Angels, ze bezoeken elkaar regelmatig op feesten, schrijft de Telegraaf. De politie is beducht voor sympathiserende clubs van criminele clubs, omdat leden daarvan vaak hand- en spanddiensten voor ze verrichten.

Van Kesteren: Black Sheep is geen probleem

Van Kesteren spreekt dat tegen. 'Politie en justitie zien deze club niet als een probleem'. Als Van Kesteren wordt gewezen op het politierapport waar de club als 'outlaw motorclub' wordt omschreven, zegt hij 'ik heb heel andere verhalen gehoord. Het is tendentieus om deze motorclub een motorbende te noemen'.

Jan is een hele integere kerel Ton van Kesteren - PVV fractievoorzitter

Integer

'Het is doodzonde', vervolgt Van Kesteren. 'Jan is een hele integere kerel. Het is erg dat dit gebeurt: mensen die met goede bedoelingen iets willen betekenen voor de Pekelder gemeenschap worden zo onderuit gehaald'.

Het feit dat Wekema aspirant-lid was van de Black Sheep MC was bekend bij Van Kesteren. Of dat een probleem is? 'Waarom zou dat zijn? Hij heeft niets op zijn kerfstok. Hij is maatschappelijk betrokken, staat middenin de maatschappij en houdt van motorrijden. Wie ben ik dan om te zeggen: jij bent niet integer? Jan is het tegenovergestelde'.

Jan Wekema wil zelf niet reageren.

