Tudebekje, sukkerkenailduveltje of doetjebakker?

Vandaag is de dag van de liefde. Hoe je deze dag invult, is voor iedereen anders. De een koopt een bos rozen, bonbons of gaat romantisch dineren. Anderen drukken hun genegenheid liever uit in woorden, bijvoorbeeld met een koosnaampje.

Van liefje tot beertje

Nederlandse koosnaampjes lopen erg uiteen. Van liefje en popje, tot scheetje, maar ook de hele dierentuin komt voorbij. Wat dacht je van tijger, beertje of aapje? Jongeren onder ons gebruiken moderne koosnaampjes als darlingen bae. Baeis een Engelse afkorting en staat voor before anyone else.

Groningse koosnaampjes

Het Gronings heeft natuurlijk ook leuke en bijzondere koosnaampjes. Streektaaldeskundige Fré Schreiber heeft voor ons de leukste en meest voorkomende op een rij gezet.

Laiverd is een woord dat veel Groningers kennen. Maar heb je al eens gehoord van laimeneerstuutje of sukkerkenailduveltje? Laimeneerstuutje betekent lieveheersbeestje en sukkerkenailduveltje is natuurlijk een suikerkaneelduiveltje. Beide woorden staan ook voor lieveling.

Zoenen

Tudebekje is het Groningse woord voor zoenmondje of schatteboutje. Andere koosnaampjes die afgeleid zijn van zoenen: snoetjeknovvelder en doetjebakker. Bij snoetjeknovveln gaat het er trouwens niet al te zachtzinnig aan toe. Doetjebakker is een combinatie van de woorden doetje (zoen) en bakken (kleven).

Tot slot: een liefdevol Gronings gedicht om vandaag naar je geliefde te sturen...

Mien laiverd

mien schraiwerd

mien sukker-in-de-thee

wel zal die smokken

as ik t nait dee.