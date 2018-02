WIJ Groningen baalt van kritiek FNV: 'Het is zeker geen puinhoop'

WIJ Groningen, dat ondersteuning en zorg biedt aan inwoners van de stad Groningen, herkent zich niet in de kritiek van vakbond FNV dat het er een puinhoop zou zijn.

'We krijgen andere geluiden. We zien en ervaren het anders', zegt directeur Mirjam Kuin.

Volgens de vakbond zouden de WIJ-teams 'vaak niet op de hoogte zijn van de voorschriften en geen goede indicatie kunnen stellen'.

'We willen ons altijd verbeteren'

'We praten met de FNV, omdat we ons altijd willen verbeteren. We luisteren goed naar kritiek, maar het is zeker geen puinhoop. Dat bestrijd ik', zegt Kuin.

'Balen van de kritiek'

Kuin wijst op een onderzoek naar uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Groningen, waarin 'gebruikers over het algemeen positief zijn'.

'Onze medewerkers balen van de kritiek. We hebben professionals, die dagelijks hard werken voor de inwoners van de Stad.'

