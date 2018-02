Deel dit artikel:











Modecadeaukaart voor kinderen uit minimagezinnen (Foto: Flickr / Joshua Morley (creative commons))

Kinderen in de gemeente Leek met ouders met weinig geld krijgen een fashioncheque. Deze modecadeaukaart van 75 euro kunnen ze inwisselen in winkels en webshops in heel Nederland, en dus ook in Leek.

De gemeente wil de kinderen tot en met 17 jaar in gezinnen met een laag inkomen daarmee extra ondersteunen. De fashioncheque is een aanvulling op andere regelingen, zoals de vergoeding van de kosten van een mobiele telefoon voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.