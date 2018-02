Deel dit artikel:











Duizenden leerkrachten bijeen op stakingsmanifestatie: 'De maat is vol' De stakingsactie in de Suikerfabriek (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Duizenden basisschoolleraren zijn woensdagmiddag in de Suikerfabriek in Groningen bijeen voor een stakingsmanifestatie. 'Er is nu een enorm tekort een leerkrachten, kinderen worden dagelijks naar huis gestuurd. De maat is vol', zegt een van de stakers.

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

'We gaan voor veilig en kwalitatief goed onderwijs en dat gaat niet meer lukken als er niks verandert', zegt de man. 'Niet voor het geld' Meer salaris is voor hem niet de voornaamste reden om te gaan staken. 'Ik heb niet voor het geld voor dit beroep gekozen. Maar het beroep moet aantrekkelijker gemaakt worden voor toekomstige leerkrachten. Voor die generatie is het salaris wel heel belangrijk. Ik staak vooral voor goed kwalitatief onderwijs en dat er vervanging is' 'Het gaat ook om waardering' Een vrouw die meestaakt hamert wel op meer salaris. 'Zelf sta ik niet meer voor de groep, maar als ik zie hoe druk mijn collega's het hebben: ze moeten echt meer salaris krijgen. Daar hebben ze gewoon recht op.' Maar er is meer dan salaris alleen, benadrukt ze. 'Het gaat ook om de waardering.' Verlaging werkdruk Er werd recent wel een akkoord bereikt over de verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs tussen het kabinet en het basisonderwijs. 'Na de tweede keer dat we zijn gaan staken, kon er opeens wel iets geregeld worden door de regering. Dus het heeft dan toch wel nut', zegt de vrouw. Lopend Vuur Reageer ook op onze Lopend Vuur-stelling van vandaag: Ik ben wel klaar met de onderwijsstaking. Lees ook: - Noordelijke leraren opnieuw in staking

