Dader overval op Chinees restaurant nog spoorloos

De politie heeft nog geen spoor van de dader van de overval op Chinees restaurant Empress aan de Hoofdstraat in Grootegast dinsdagavond.

De gewapende man kwam omstreeks half acht het restaurant binnen. Na de overval ging hij er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie wil niet zeggen hoe groot de buit is.

Speurhond en helikopter

In de omgeving is gezocht met een speurhond, ook werd een politiehelikopter ingezet Daarnaast is een burgernetmelding uitgegaan.

De dader heeft een donkere huidskleur, is ongeveer 1.70 meter lang en droeg donkere kleding aan.

