Voorlopig geen nieuwe kunstgrasvelden in Stad

De gemeente Groningen gaat dit jaar geen nieuwe kunstgrasvelden aanleggen. Het stadsbestuur wil dat er eerst duidelijkheid komt over de milieurisico's van de rubberen korrels die op de kunstgrasvelden liggen.

Op dit moment doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar de milieueffecten van het zogenoemde rubbergranulaat. In augustus worden de uitkomsten bekendgemaakt.

Geen risico

'We willen niet in de situatie komen dat we zaken moeten aanpassen terwijl we net nieuwe velden hebben neergelegd', laat sportwethouder Paul de Rook (D66) weten.

Begrip

Voetbalclubs als Hoogkerk, SC Stadspark en Velocitas spelen op velden die normaliter vervangen zouden worden. In totaal moeten vier kunstgrasvelden vervangen worden. Wel wordt er onderhoud uitgevoerd zodat de velden bespeelbaar blijven.

Volgens De Rook hebben de clubs begrip voor het standpunt van de gemeente. Met uitzondering van SC Stadspark, die wil wel een nieuw veld.

'Flinterhard veld'

Voorzitter Jan Boonstra van SC Stadspark gaat daarom bezwaar aantekenen tegen het besluit van de wethouder.

'Ons veld is gewoon gevaarlijk, het is flinterhard. De vezels zijn weg en ons veld is dus spekglad. Ik neem geen verantwoordelijkheid als er door het veld blessures komen.'

1 miljoen euro

De sportwethouder heeft een lijst samengesteld met sportclubs die in aanmerking komen voor renovatie en onderhoud van bijvoorbeeld natuurgrasvelden, straatwerk en dug-outs. In totaal is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar.

De Hoogte

De gemeente steekt 35 duizend euro in de herbouw van sportpark Het Noorden. Die accommodatie brandde in 2016 af. De verzekering denkt niet het volledige bedrag dat nodig is voor de herbouw. De herbouw kost 70.000 euro meer dan de verzekering uitkeert.

De gemeente betaalt dus de helft van dat bedrag, de verenigingen die gebruik maken van het sportpark betalen de andere helft.

