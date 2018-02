Verdachte Warfhuizen wordt verdacht van moord of doodslag

De 32-jarige man uit Warfhuizen die wordt verdacht van het doden van zijn 46-jarige vriendin, blijft twee weken langer vastzitten.

Dat maakt het Openbaar Ministerie woensdag bekend.

Moord of doodslag

Zondagmiddag werd het slachtoffer dood gevonden in haar woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen. Al snel bleek dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen.

De 32-jarige verdachte was in de woning aanwezig en werd direct opgepakt. Hij wordt officieel verdacht van moord of doodslag.

