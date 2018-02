Inwonersbijeenkomsten over veiligheidsgevoel Ter Apel blijven bestaan

Deel dit artikel:











De inwonersbijeenkomsten in Ter Apel, waarbij inwoners in gesprek kunnen gaan over het veiligheidsgevoel en het asielzoekerscentrum in het dorp, blijven de komende vier jaar bestaan.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Dat zegt wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen) van Westerwolde. 'Het lijkt op dit moment redelijk rustig, maar we hebben afgesproken met inwoners van Ter Apel dat we twee keer per jaar inwonersbijeenkomsten blijven houden', zegt Luth. Terugblik Op de avonden doet de burgemeester een terugblik op het afgelopen halfjaar, samen met de politie. Ook afvaardigingen van het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn aanwezig. Met hen kunnen de inwoners van Ter Apel in gesprek gaan. 'Je moet je nu eenmaal prettig kunnen voelen in je eigen omgeving', zegt Luth. 'Daar helpen deze, overigens besloten, bijeenkomsten bij. Zeker tot 2021 blijven we die organiseren, maar als de situatie daarom vraagt kan dat ook vaker zijn.' Weinig aanmeldingen Niet alle bijeenkomsten over het azc en het veiligheidsgevoel worden overigens goed bezocht. Voor één van de bijeenkomsten hadden zich afgelopen jaar slechts twintig mensen aangemeld. Lees ook - Inwonersbijeenkomst Ter Apel gaat niet door